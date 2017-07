Pysäköinnintarkastajat: Joensuussa saa kirjoittaa samassa paikassa monta sakkoa päivässä

Joensuussa pysäköintivirhemaksuja määrättiin viime vuonna asukasta kohden jonkin verran maan keskiarvoa enemmän. Maksuja kertyi 9,69 euroa asukasta kohden, kun keskiarvo oli 5,98 euroa.

Valtakunnallisesti parkkisakkojen määrä on laskenut kymmenen prosenttia vuodesta 2013, ja maksukertymäkin on pienentynyt lähes neljä prosenttia. Joensuussa sekä määrä että tulot ovat nousseet hieman. Tilastokärjestä ja -hännästä Joensuu on kuitenkin kaukana.

Joensuussa eniten parkkisakkoja kirjoitetaan Torikadulla, Kirkkokadulla ja Kauppakadulla.

Päivittäin useita sakkoja saa pysäköinnintarkastaja Paula Sormusen mukaan kirjoittaa esimerkiksi Torikatu 36-39:n kohdalla olevilla bussipysäkeillä, joille pysäköinti on kielletty.

- Torikatu 20-22:n kohdalla kadun alkupäässä on pysäköintikieltomerkki, joka osalta jää huomaamatta, pysäköinnintarkastaja Joni Käyhkö kertoo toisen valvojille tutuksi tulleen paikan.

Monet parkkisakot on saanut kirjoittaa myös niillä kaduilla, joille tuli tammikuussa uudet viikkopysäköintimerkit.

Tällaisilla kaduilla pysäköinti on kielletty joko maanantaista kello 8:sta torstaihin kello 8:aan tai torstaista kello 8:sta maanantaihin kello 8:aan. Silloin, kun kielto ei ole kadulla voimassa, pysäköidä saa kiekolla useimmiten kahdeksi tunniksi, osalla kaduista neljäksi tunniksi.

Sormunen ja Käyhkö arvioivat, ettei osa autoilijoista ymmärrä merkkiä.