Tänään luvassa runsaita sateita osassa maata – tulvat mahdollisia

Tänään osassa Suomea on luvassa runsaita sateita, kertoo Ilmatieteen laitos. Ilmatieteen laitoksen mukaan runsaita sateita on luvassa aamusta alkaen ja vettä voi tulla yli 50 millimetriä vuorokaudessa. Sadevaroitus on annettu Kymenlaaksoon, Etelä- ja Pohjois-Karjalaan, Etelä- ja Pohjois-Savoon sekä Kainuuseen. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan kunnista varoitus on annettu Pudasjärvelle, Taivalkoskelle ja Kuusamoon.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että sateiden myötä herkimmin tulvivat alikulut tien painanteet taajama-alueilla. Liikenteessä vesiliirtovaara on kohonnut. Osassa Suomea on annettu myös metsäpalovaroitus. Suomenlahden itä- ja länsiosaan on annettu tuulivaroitus länsituulen puhaltaessa iltapäivän ja illan aikana arviolta 11 metriä sekunnissa.