Niinistön mielestä presidenttinä olo on kivempaa kuin ehdokkuus, Sauli Niinistö vastasi kysymyksiin Porin SuomiAreenassa

Presidentti Sauli Niinistö vastaili kansalaisten kysymyksiin Porin SuomiAreena-tapahtumassa liki tunnin keskiviikkona. Presidentille oli lähetetty etukäteen satoja kysymyksiä, joista osa esitettiin MTV:n haastattelussa Porin torilla. Muutama sai esittää kysymyksensä myös paikan päällä.

– Hieno päivä, käytiin melomassa. Porissa on aina kaunista, presidentti aloitti ja sai yleisöltä aplodit.

Mitkä asiat kansalaisia kiinnostivat ja miten Niinistö vastasi?

Kivointa presidenttinä olossa on....

8-vuotias salolainen poika oli lähettänyt kysymyksensä: Mikä on kivointa presidenttinä olossa?

– Nämä ihmiset ja heidän tapaamisensa, Niinistö vastasi kääntäen katseensa yleisöön.

Onko yhtä kivaa olla (presidentti)ehdokkaana, juontaja jatkoi.

– Ei alkuunkaan yhtä kivaa, Niinistö sanoi.

Niinistö kertoi aiemmin päivällä, että hän on valmis osallistumaan presidenttiehdokkaiden vaaliväittelyihin lokakuun lopulla. Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva valmistelee Niinistön mukaan vaalikeskustelua lokakuun lopulle.

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen kritisoi Niinistöä eilen siitä, että hän oli aiemmin sanonut lähtevänsä mukaan keskusteluihin vasta itsenäisyyspäivän jälkeen.

Maahanmuuttomurheet saivat ymmärrystä

Moni oli kysynyt maahanmuutosta. Osa on kertonut kokevansa, että maahanmuuttajat saavat enemmän ja helpommin, kuin suomalaiset.

– En usko, että maahanmuuttajat sen enempää saavat kuin muutkaan. Ymmärrän murhetta siinä mielessä, että meidän kokonaistaloudellemme on vaikutuksia, jos se mitä näimme 2015 toistuisi, kymmeniä tuhansia. Siihen meidän vastaanottokykymme ei riitä pitkän päälle, Niinistö sanoi.

Puhui tavastaan käyttää valtaa

Niinistöltä kysyttiin, pitääkö Suomessa olla vahva presidentti ja ovatko presidentin valtaoikeudet kohdillaan.

– Kyllä ne osapuilleen kohdillaan ovat.

Niinistö otti esille keskustelun moitteista, joiden mukaan hän on ottanut kantaa asioihin, jotka eivät presidentille kuulu.

– Joskushan minua on moitittu siitä, että tuppaan ottaa valtaa alueella, jossa ei pitäisi toimia. Ei se kuulkaa ole niin, että valtaa on tarjolla, sen kun nappaa vaan. Vastuuta on tarjolla paljon, että kuka ottaa kiinni asioista. Ja jos on sellainen luonne kuin minulla, jos näkee että tyhjiö vallitsee, siitä on pidettävä huolta ja se saattaa ulospäin näyttää, että se nappasi vallan.

Niinistön vallankäyttö nousi myös esiin, kun tuli puhe pääministeri Juha Sipilän (kesk.) U-käännöksestä, eli päätöksestä ollakaan marssimatta Niinistön luo pyytämään hallituksen eroa kesäkuussa.

– Kun hän Turkuun saapui, jouduimme toteamaan, että onko kauhean viisasta, että yhdessä esiinnymme, kun minulla oli oma henkilökohtainen mielipide, eikä asia minulle kuulunut. Hakeeko eroa ei kuulu toimivaltaani. Mutta jos halutaan, että annan siunauksen, minun on pakko esittää mielipide. --- Olimme samaa mieltä (Sipilän kanssa), ettei kannata tavata median edessä.

Natosta ja Viron auttamisesta sotatilanteessa

Millä perusteella Suomen pitäisi kuulua Natoon tai olla sen ulkopuolella?

– Siihen tulee vain yksi sana vastaan, se on turvallisuus. Meidän tulee maksimoida oma turvallisuus. Olen tyytyväinen, että Sipilän hallitus otti ohjelmaansa sen, ettemme itse sulje ovea – pidämme mahdollisena sen, että haemme Nato-jäsenyyttä. Edellinen hallitus oli tämän evännyt. Tämä on tällä hetkellä tyydyttävä tilanne.

Jos Viro joutuu hyökkäyksen kohteeksi, auttaako Suomi?

– En kovin mielelläni pelaa sotapelejä, mutta jos on pakko...En näe tilannetta, että meillä olisi jokin erillissota Virossa tai Baltiassa.

– Jos siellä päin soditaan, silloin soditaan muuallakin. Silloin puhutaan suursodasta. Jos Venäjä ja Nato sotivat, eivät ne tee diiliä, että soditaanpa vaan Virossa tai Baltiassa. Kyllä me Viroa autamme.

Niinistö ei tarkentanut, mitä apu olisi, mutta sanoi, että se olisi muutakin kuin "riisiä ja perunaa".

Valtion pussi ei pohjaton syntyvyyden nostamisessa

Kalajokinen nainen kysyi yleisön joukosta, voiko lasten syntyvyyden nousuun vaikuttaa yhteiskunnallisilla toimilla ja jos voi, miten. Suomen syntyvyys hipoo jo nälkävuotta 1868.

– Varmasti poliittisilla toimilla on merkitys, mutta se on rajallinen. Aika pitkälti ollaan tekemisissä oman ajattelun kanssa. Meillä on paljon yhteiskunnallista kehitystä, meillä naiset käyvät työelämässä ja menestyvät siellä. Sillä on oma heijastusvaikutuksensa. Saattaa olla sillä tavalla, että perheenlisäys koetaan taloudellisena taakkana. Ongelmana on, että valtion pussi ei ole pohjaton. Rajoitamme velaksi hyvin paljon hyvinvointia.

Niinistöltä kysyttiin myös, onko hän huolissaan median luotettavuudesta.

– Joo, tiettyyn mittaan olen. On kaksi vaatimusta rinnakkain, nopeus ja tehokkuus ja luotettavuus. Joskus ne iskevät toisiaan korville.

– Kaipaisin enemmän, että katsottaisiin analyyttisemmin.