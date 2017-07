IL: Luostarista kadonnut nunna lähti katsomaan tulipaloa

Itä-Suomen poliisi on etsinyt keskiviikkoaamusta alkaen 73-vuotiasta nunnaa, joka katosi Lintulan luostarista Heinävedeltä.

Nainen nähtiin viimeisen kerran tiistia-iltana kello 20:n aikaan.

Luostarissa asuva nunna oli sanonut lähtevänsä katsomaan lähistöllä ollutta tulipaloa, ja sen jälkeen hän katosi, kertoo Iltalehti.

- Hän vaikuttaa lähteneen kävelylle melko ex-tempore, komisario Sami Joutjärvi kertoo lehdelle.

Nunnaa on etsitty useiden etsintäpartioiden voimin, ja apuna on ollut muun muassa helikopteri, veneyksikkö ja koirapartioita. Joutjärven mukaan poliisin lähtöoletus on se, että nainen on luostarin alueen lähistöllä.

Heinävedellä paloi tiistaina kaksi rakennusta Honkasalon tiellä. Noin 150:n neliön hakelämmityskeskus ja 200:n neliön asumaton hirsirakennus tuhoutuivat palossa kokonaan.

