Oulun Rajahaudassa ammuttiin myöhään keskiviikkona miestä, tiedottaa poliisi. Poliisin mukaan uhrin vammoista ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa. Mies on viety sairaalaan.

Poliisi on ottanut tapahtumien seurauksena yhden miehen kiinni. Tapauksen tutkinta on alkuvaiheessa, mutta poliisilla on tiedotteen mukaan alustava käsitys tapahtumien kulusta. Asiaa tutkitaan tapon yrityksenä.

Ampuminen tapahtui poliisin mukaan noin kello yhdentoista aikoihin keskiviikkoiltana. Poliisioperaation osallistui useita alueen poliisipartioita.