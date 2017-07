HS: KRP aloittaa uudelleen esitutkinnan Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhaan liittyen

Keskusrikospoliisi (KRP) on aloittanut uudelleen esitutkinnan Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhaan liittyen, kertoo Helsingin Sanomat . KRP tutkii, selvittikö Helsingin poliisi 2000-luvun alussa puutteellisesti joidenkin ihmisten osuuttapalkkamurhaan. Avunannosta murhaan epäiltiin aikoinaan rikollispomo, joka tuomittiin viime vuonna samassa huumejutussa kuin Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö

Ünsalin murhaoikeudenkäynnissä vuonna 2005 tuomittiin neljä miestä elinkautiseen vankeuteen. Murhatuomion saivat hänen lapsuudenystävänsä Janne Raninen sekä suomalaiset Raimo Andersson ja Jani Leinonen.

Ruotsista luovutettu Leo Gonzalez tuomittiin yllytyksestä murhaan. Hän oli tuomion mukaan palkannut suomalaiset murhaamaan Ünsalin.

Pyynnön tutkinnan avaamisesta teki Helsingin poliisin laillisuusvalvonta marraskuussa 2015, kertoo tutkinnanjohtaja Esa Virtanen keskusrikospoliisista. Selvittelyjen jälkeen KRP kirjasi asiasta rikosilmoituksen keväällä 2016.

Virtasen mukaan tutkinnan kohteena on tällä hetkellä joukko ihmisiä. Nyt selvitetään, onko heitä syytä epäillä jonkinasteisesta osallisuudesta Ünsalin palkkamurhaan 16. lokakuuta 2003, HS kirjoittaa.

Yksi selvitettävä asia on se, miten esitutkinta ylipäätään tehtiin 2000-luvun alussa ja selvitettiinkö silloin kaikkien mahdollisten tekijäkumppaneiden osuus.

Osaa alkuperäiseen tutkintaan osallistuneista poliiseista on jo kuulusteltu. Kuulusteluissa on käynyt tässä vaiheessa toistakymmentä ihmistä. KRP on tehnyt tutkinnassa yhteistyötä myös Ruotsin poliisin kanssa.

Virtanen arvioi, että tutkinta kestää ainakin tämän vuoden.