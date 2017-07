Kaikki Itä-Savon tuhkarokkotartunnat samaa alkuperää – uusia voi tulla ainakin kuun loppuun saakka

Itä-Savossa kaikkien neljän tuhkarokkotartunnan saaneen virus on ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) testien mukaan samaa alkuperää.

– Tämä tarkoittaa, että kyseessä on yksi tartuntaketju. Kaikilla tartunnoilla on yhteys ensimmäiseen, Italiasta nuoren miehen mukana tulleeseen tartuntaan. Asia on hyvä, sillä se merkitsee, että tartunnan jäljityksessä olemme kohtuullisen suurella todennäköisyydellä saavuttaneet kaikki tartunnalle altistuneet, kertoo tiedotteessa tartuntataudeista vastaava lääkäri Mirkaleena Erkkilä Itä-Savon sairaanhoitopiiristä.

Uusia tuhkarokkotartuntoja tai niiden epäilyjä ei ole ilmaantunut. Tapauksia voi vielä karkeasti arvioiden ilmaantua heinäkuun loppuun saakka.

Tuhkarokon tartuttavuus- ja itämisaika on maksimissaan kolme viikkoa.