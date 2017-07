IS: Venäläismedia väittää Suomen sekaantuneen asesalakuljetukseen – ulkoministeriö kuittaa väitteet tekaistuiksi

Ilta-Sanomat perustaa tietonsa muun muassa Izvestija-lehden juttuun. Jutun mukaan salakuljetusrenkaan organisoinnista epäillään Dmitri Bogatshevia, jolla on myös Suomen kansalaisuus.

Bogatshev pidätettiin Venäjällä lokakuussa 2016, ja hänet on vangittu. Izvestijan mukaan heti pidättämisen jälkeen suomalaiset kiinnostuivat miehen pidättämisestä, mikä "on omiaan kuumentamaan epäilyjä suomalaisten erikoispalvelujen osallisuudesta salakuljetukseen".

Izvestija-lehti on haastatellut myös Venäjän parlamentin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajaa Frants Klintsevitshiä, joka sanoo suoraan olevansa varma, että Bogatshev on Suomen turvallisuusviranomaisten työntekijä.

Ulkoministeriö kiistää

Ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän päällikkö Vesa Häkkinen kuittaa Ilta-Sanomille venäläismedian väitteet "täysin tekaistuiksi".

Izvestijan lisäksi muutkin venäläismediat ovat kirjoittaneet asiasta, ja todisteena sekaantumisesta on pidetty muun muassa sitä, että Suomen Pietarin pääkonsulaatin työntekijä on ollut läsnä Bogatshevin vangitsemisoikeudenkäynnissä.

Ulkoministeriön Häkkisen mukaan näin onkin tapahtunut, ja syy on se, että Bogatshevilla on myös Suomen kansalaisuus. Suomen lakien mukaan konsuliapua ulkomailla olevalle suomalaiselle on annettava pyydettäessä, ja apua oli pyydetty, Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille.