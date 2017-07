Savon Sanomat: Henkilökunta tehnyt useita kanteluita Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksestä

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystys on välillä niin ruuhkautunut, että henkilökunta on tehnyt ongelmasta useita kanteluja Itä-Suomen aluehallintovirastolle (avi), kertoo Savon Sanomat. Avi on pyytänyt KYSin johdolta selvitystä potilas- ja työturvallisuudesta.