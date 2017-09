Kommentti: Ljudmila oli avulias - ”I trying to communicate with stuff reporter”

- I preparing for report about ukrainian workers which disuupeared in Tuupovaara yestarday, Ljudmila kirjoittaa.

Hän kasaa juttua ukrainalaiselle tv-kanava Interille ja on tietenkin kiinnostunut tapauksen käänteistä.

Pian eri yhteydenottoja Ukrainasta tulee kolme.

Onko tämä kansainvälinen selkkaus? Tuskinpa poimijat arvasivat tämän, kun nostivat kytkintä.

Juuka. Kangasniemi. Karjalaisen toimitukseen oli kantautunut aamulla huhuja marjanpoimijoiden liikkeistä.

Toki, Ukraina. Kerromme kaiken, jos tekin kerrotte.

Ukraina suostuu.

- Thank you a lot anytime if I will get infrom I will let you know.

Johtolankamme kuivui kokoon, joten verkot jätetään pyytämään. Illansuussa tärppää.

- Good news, Ljudmila ilmoittaa Facebook-viestissä.

Ukrainalaiset marjanpoimijat ovat terveitä, ja heidän perheilleen Ukrainassa on kerrottu tilanteesta. Kerromme kotvan kuluttua Ukrainaan, että poimijat ovat Ukkohallassa.

Torstaina Ljudmila lähettää linkin keskiviikon iltauutisiin.

- Kausityöläiset ”katosivat” Suomessa Tuupovaaran kaupungissa. Ikään kuin heidät olisi viety jonnekin. Marjanpoimijaparat löysivät yksinkertaisesti muuta työtä, minulle tulkataan.

Vaikka Ljudmilan englannilla ei kymppejä saa suomalaisessa koulussa, viesti tuli ihan hyvässä kunnossa perille. Se on aina tärkeintä. Enhän minäkään puhu venäjää. Pitäisi osata.

Sama belfie-poksautus salilta joka päivä. Tässä on neljäkymmentä kuvaa lapsestani. Nyt syön maksalaatikkoa. Vähän mä oon läski. IhQ. Miksi?

Sosiaalinen media ja sen lieveilmiöt tympivät joskus oikein urakalla. Keskiviikkona näin ei käynyt. Facebook oli rautaa.

Teimme töitä maailmankylässä.

- A lot of thanks for help.

Eipä kestä!