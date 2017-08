Tuppeen nyljetty eläin vaihtui kissa- ja koirarepuiksi

Koulureppu on muuttunut viime vuosina yksinkertaisesta selästä kannettavasta pussista monimutkaiseksi kokonaisuudeksi. Kun repussa aiemmin kannettiin kirjoja ja paperia, nyt repussa kulkevat omissa osastoissaan niin elektroniikka, paperit kuin tuuletusta tarvitsevat urheilutekstiilit.

Monipuolisuus on juuri se tekijä, joka perustelee repun selviämistä koululaisen vakiovarusteena pitkälle tulevaisuuteen.

Opetushallituksen opetusneuvoksen Minna Harmasen mukaan täysin kirjatonta ja paperitonta koulua ei ole näköpiirissä. Eikä reppua pelkkien kirjojen ja papereiden takia koulussa kannetakaan: repussa kulkevat myös harrastusvälineet ja esimerkiksi juomapullot ja eväät.

Reppu on kätevä, ja siksi se myös selviää.

Koulureppu tuntuu kuuluvan koululaisen selkään itsestään selvästi.

Koulurepun historia kuitenkin alkaa Suomessa sotien jälkeisestä ajasta, Helsingin yliopistosta eläkkeellä oleva kansatieteen dosentti Teppo Korhonen pohtii.

Koulurepusta ei ole tutkimusta, joten varmaksi syntyhetkeä ei voi sanoa. Todennäköisesti koulureppu on syntynyt kaupungeissa, maalla reppu on ollut arkinen käyttöesine.

Koulumatkalla on voitu käyttää esimerkiksi Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä tuttua haarapussia. Se on tuppeen nyljetty eläimen nahka, jonka päälle eläimen pää on jätetty läpäksi.

Haarapussi piti jonkin verran vettä, ja samalla tavalla kirjojen suojaaminen vedeltä on auttanut koulurepunkin syntymistä. Korhosen mukaan on todennäköistä, että kyllästettyjen kankaiden tulo markkinoille sotien välillä edesauttoi koulurepun syntymistä.

Sittemmin koulurepusta on tullut koululaisen pukeutumisen osa ja identiteetin ilmentämisen väline.

Suurten kauppaketjujen mukaan pienille koululaisille myydään kissa- ja koira-aiheisia reppuja, perinteisiä formuloita ja Disneyn Frozen-hahmojen kaltaisia lisenssoituja tuotteita. Pelimaailmakin on tullut reppujen kuvastoon.

Teini-ikäisille puolestaan urheilumerkit ja merkkien tunnuskuosit käyvät kaupaksi.

Hyvin kauppa käykin: Suomessa myydään vuodessa kaikkiaan puolimiljoonaa reppua.