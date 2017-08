Jarmo Koski, ärsyttääkö että kaikki pitävät sinua Salkkareiden Seppona? - "Tulee huuteluita"

Jätit Salatut elämät syksyllä 2013. Saitko edes neljän vuoden poissaolon jälkeen kulkea rauhassa kadulla?

En. Ihmiset tulivat samalla tavalla juttelemaan kuin ennenkin. He surkuttelivat, että miksi lähdin ja enkö voisi tulla takaisin. Moni sanoi, että he eivät enää katso Salkkareita, kun minä en ole mukana. Se tuntui hassulta, mutta on toki hienoa, että Seppo on niin pidetty hahmo.

Lähtiessäsi sarjasta sanoit, että Seppo tuskin palaa sarjaan. Miksi muutit mielesi?

Tuotantoyhtiö pyysi minua monta kertaa palaamaan, koska yleisö halusi minut takaisin. Lopulta aloin itsekin miettiä, mitä käsikirjoittajat Sepolle oikein keksivät. Missä Seppo on ollut vuosien aikana, onko hän muuttunut? Aika monta puhelua tuotantoyhtiöltä siihen meni, että muutin mieleni.

Seppo Taalasmaa oli tunnettu viiksistään, mutta nyt olet kasvattanut myös parran. Miksi?

Tämä on ehkä enemmänkin kreikkalaistyyppinen viiva kuin parta. Esitin viime vuonna presidentti Kyösti Kalliota lyhytelokuvassa, joka julkaistiin Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Lopulta huomasin, että tämä viivahan sopii minulle.

Kuinka paljon ärsyttää se, että kaikki pitävät sinua Seppona?

Toisinaan ärsyttää. Kaduilla tulee Seppo-huuteluita ja ihmiset tulevat juttelemaan. Ymmärrän sen kyllä, olenhan ollut monta vuotta joka päivä ihmisten olohuoneissa. Monet tulevat kuitenkin kertomaan, että muistavat minut myös äänitöistäni.

Olet Disneyn hyväksymä Nalle Puhin suomenkielinen ääni. Millainen prosessi Disneyn hyväksynnän saaminen oli?

Disney testasi 1980-luvulla joka maasta kolme ehdokasta Nalle Puhin rooliin. Minun ja kahden muun äänet laitettiin ensin kuulolle Tanskaan ja sitten Hollywoodiin. Tuntuu ammatillisesti mukavalta, että minun rooliani ei ole koskaan vaihdettu, vaan olen yhä virallinen Nalle Puh.

Nalle Puhin lisäksi olet antanut äänesi muun muassa Nikke Knattertonille, Alfred J. Kwakille ja Teletappien Tiivi-Taaville. Kuinka kunnianhimoista työtä Tiivi-Taavin dubbaaminen oli?

Työryhmässä tiedettiin, millä hartaudella Teletappeja oli BBC:llä tehty. Siellä oli mukana lastenpsykologit ja kaikki. Sitä halusi tehdä parhaansa, vaikka joskus tuntuikin, että nyt sinne mennään vain hihittämään. Kun lapsen vilpittömään maailmaan pääsi kiinni, se alkoi tuntui hyvältä.

Opiskelit opettajaksi ennen näyttelijäksi ryhtymistä. Oletko koskaan katunut, ettet valinnut kunniallista ammattia?

En, sillä näyttelijän työssä saa kokea niin paljon. Joskus olen miettinyt, että olisi mukavaa, jos saisi kuukausipalkkaa. En koskaan valmistunut opettajaksi. Tein sijaisuuksia ja lapset tykkäsivät minusta paljon.

Olet 66-vuotias. Milloin aiot jäädä eläkkeelle?

Olen miettinyt eläkkeelle jäämistä. Minun on vaikea sanoa asioille ei, sillä olen hyvin työorientoitunut ihminen.

Milloin viimeksi googlasit oman nimesi?

Siitä on vuosia, ehkä 3–4 vuotta sitten. Välttelen sitä tarkoituksella. Kaikki hakutulokset eivät ole kovin mieltä ylentäviä.

Seppo on kärsinyt alkoholismista, tappanut ihmisen, ollut menestyvä poliitikko ja julkkis. Onko oma elämäsi ollut yhtä vauhdikasta?

Minun elämäni on ollut vähän tavallisempaa. Seppona oleminen on ollut välillä todella raskasta, on ollut hirteen menemisiä ja kaikkea. Kotona on sitten mukava viettää tasapainoista perhe-elämää.