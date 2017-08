Rautatievirkamiesliitto huolissaan: Johtaako VR:n pilkkominen uusiin irtisanomisiin?

Rautatievirkamiesliitto on huolissaan suunnitellun VR:n pilkkomisen seurauksista. Liitto edustaa rautatiealalla työskenteleviä toimihenkilöitä.

- VR-Yhtymän pilkkominen heikentää tarpeettomasti voittoa tekevän valtionyhtiön toimintamahdollisuuksia kilpailutilanteessa, liitto arvioi tiedotteessaan.

- Konsernin kilpailuetuna on uusittu kalusto, joka on hankittu rajujen irtisanomisten avulla tehdyillä säästöillä. Kalusto tullaan kuitenkin vuokraamaan kilpailijoille. Tällöin hallituksen päätöksen mukaan kaikilla kilpailijoilla on sama kalusto, kunnossapito, henkilöstön palkat ja infrastruktuuri.

Liitto kysyy, mistä kilpailijoiden erot hinnoissa tai palveluista tulevat, jos kalusto on kaikilla sama.

- Tuoko hallituksen "hyvä henkilöstöpolitiikka" jälleen uusia irtisanomisia? liitto kysyy.

Sen arvioin mukaan nykyisellä kalustomäärällä ei säilytetä tai lisätä työpaikkoja, vaikka VR pilkottaisiin.

- Käytännössä Suomen riittämätön ratakapasiteetti ei anna mahdollisuutta todelliselle kilpailijalle, tiedotteessa todetaan.

Henkilöstö on Rautatievirkamiesliiton mukaan joutunut kärsimään aiemmista VR:n ja hallituksen tekemistä muutoksista kohtuuttomasti, kun henkilöstöä on irtisanottu säästöjen tekemiseksi.

- Valitettavasti mikään VR-Yhtymän ja hallituksen historiassa ei vakuuta siitä, että työpaikat onnistuttaisiin säilyttämään tälläkään kertaa. Henkilöstö tulee olemaan helppoa valuuttaa, jos ja kun tulos alkaa painua miinukselle.

Liiton mukaan nyt suunniteltua uudistusta seuraamaan perustetaan Raidealan allianssi, johon kuuluvat SAK:laiset rautatiealan ammattiliitot eli Raideammattilaiset, Veturimiesten liitto ja Rautatievirkamiesliitto.