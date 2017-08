Veturinkuljettajien mielenilmaus ei tuonut pelättyä kaaosta – ainakaan heti

Veturinkuljettajien mielenilmaus ei ole toistaiseksi juuri näkynyt liikenteessä. STT:n bussiyhtiöiltä saamien tietojen mukaan busseissa on tila riittänyt hyvin.

– Hyvin ovat paikat ja lisäkapasiteetti riittäneet. Käsittääkseni vain yksi lähtö on sellainen, että meillä ei ole siihen paikkoja myydä. Se on kello kuuden lähtö tiistaiaamuna Helsinkiin. sanoo bussiyhtiö Onnibussin toimitusjohtaja Lauri Helke.

– On kuitenkin tulossa viikon hiljaisin päivä. Normaalistikin tiistai on hiljaisin päivä ja koulujen alkamisviikko tuo vielä tällaisen lisänotkahduksen, niin siellä on paikkoja mitä täyttää. Meidän kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tällä viikolla on yksi ylimääräinen perjantai, Helke jatkaa.

Pohjolan liikenteen toimitusjohtaja Heikki Alanko oli samoilla linjoilla.

– Tälle illalle ei ole vielä erityisen täyttä, mutta kyllä siellä normaalia enemmän matkustajia on. Kapasiteetti on vielä riittänyt. Huomisen näkee sitten huomenna, mutta tiistai on kyllä muutenkin rauhallinen päivä, sanoo Alanko.

Taksiinkin pääsi illalla Helsingin seudulla hyvin. Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäi sen mukaan ennakkotilauksia oli illalla normaali määrä ja autoja riitti kysyjille.

Liikenneviraston mukaan tieliikenne sujui maanantai-iltana normaaliin tapaan niin Helsingin ulosmenoväylillä kuin muuallakin Etelä-Suomessa.

Helsingin päärautatieasema oli seisauksen alkaessa hiljainen ja rauhallinen. Myös Kampin linja-autoasemalla oli rauhallista.