Kuva: Vaaleahiuksinen nainen varastelee helsinkiläisessä uimahallissa – sai saaliiksi jopa auton

Helsingin poliisin tietoon on tullut useita varkauksia Mäkelänrinteen uimahallissa viime viikon loppupuolella.

Pukukaappeihin on murtauduttu, ja niistä on varastettu puhelimia, lompakoita ja kelloja sekä yhdet autonavaimet. Tekijän epäillään vieneen myös auton. Kyseinen autovarkaus tapahtui viime viikon torstai-iltana kahdeksan ja yhdeksän välillä.

Kyseessä on musta Volkswagen Golf. Poliisi epäilee, että varastettuun autoon on vaihdettu kilvet, jotka on anastettu toisesta, kadunvarressa olleesta autosta. Näin ollen mustassa Golfissa saattaa olla rekisteritunnus NIM-255.

Poliisi epäilee rikoksista vaaleahiuksista naista. Poliisilla on epäillystä naisesta valvontakameratallenne.

Naisella oli mustat aurinkolasit, valkoinen huppari, jonka alla vaaleanpunainen t-paita, mustat vajaamittaiset urheilutrikoot, joissa on kolme valkoista raitaa, sekä iso musta urheilukassi.

Poliisi pyytää havaintoja epäillystä naisesta ja mustasta Volkswagen Golfista sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Poliisi tutkii tapauksia varkauksina sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkautena.