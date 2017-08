Kunnanvaltuustojen puheenjohtajiksi ennätysmäärä naisia

Kunnanvaltuustoihin on valittu naisia puheenjohtajiksi ennätysmäärä, kertoo Kuntaliitto tiedotteessaan . Valtuustojen puheenjohtajista on nyt naisia 39 prosenttia, mikä on 11 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisellä valtuustokaudella.