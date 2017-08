EK ja STTK: Palkansaajille kuuluu ensi vuodelle veronalennus toisin kuin Sipilä esittää

Työmarkkinajärjestöt ovat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa eri mieltä veronalennuksen tarpeesta ensi vuodelle. Sekä Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) että toimihenkilökeskusjärjestö STTK katsovat, että palkansaajille kuuluu veroale kilpailukykysopimuksen kompensoimiseksi. Kevennyksen tarve olisi 300–400 euroa riippuen siitä, koskisiko se myös eläkeläisiä.

Sipilä sanoi perjantaina STT:n haastattelussa, että kompensointi on jo tehty tälle ja ensi vuodelle, kun taas valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että palkkaverotusta on kevennettävä, koska kiky-päätökset uhkaavat kiristää työn verotusta.

– Näyttää siltä, että maan hallituksessa on erimielisyyttä siitä, miten tämä lasketaan, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies STT:lle.

Kompensoinnin tarve syntyy siitä, että kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työeläke- ja työttömyysturvamaksuja sovittiin korotettaviksi.

Häkämies arvelee, että epäselvyys veronalennuksen tarpeesta tulee siitä, että tälle vuodelle tehtiin ylikompensaatio.

– Tälle kuluvalle vuodelle verovastaantulo oli enemmän kuin kiky-sopimuksen kiristys eli vähän ylikompensoitiin.