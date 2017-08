Eläinsuojeluyhdistykset: Uudet salakuvat turkistarhoilta todistavat ylijalostuksen

Oikeutta eläimille -yhdistys julkaisi tänään videon ja kuvia suurikokoisista naaleista eli siniketuista. Eläimet on yhdistyksen mukaan kuvattu keväällä viidellä turkistilalla Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

Oikeutta eläimille -yhdistyksen ja eläinsuojelujärjestö Animalian mukaan materiaali on todiste turkiseläinten ylijalostuksesta, joka rikkoo eläinsuojelulakia. Animalia jopa vertaa videomateriaalia 1980-luvun kohuun ylisuurista "superketuista".

– Nyt julkaistut kuvat osoittavat, että jalostus on mennyt vieläkin hurjemmaksi kuin superkettujen aikana, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs tiedotteessa.

Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ProFur ei hyväksy ylisuuria tai sairaita eläimiä, sanoo toiminnanjohtaja Marja Tiura.

– Meillä on yli 900 tilaa, joten on hyvin vaikea sanoa, kuinka monella tilalla tätä on, mutta ei tämä ole yleistä, hän sanoo.

Luonnonvarakeskus Luken viime vuonna julkaiseman raportin mukaan naalien koko on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Nykyisin nahkonta-aikana tarhattujen sinikettujen paino vaihtelee yleisesti 15–20 kilon kieppeillä, kun noin 30 vuotta sitten nahkontapaino oli alle 10 kiloa.

Tietoja kaivataan jättinaalien kotitarhoista

Tiuran mukaan liitto ei tiedä, millä tiloilla materiaalilla esiintyvät siniketut on kuvattu.

– Jos Oikeutta eläimille peräänkuuluttaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia, niin olisi hirveän hyvä, että he ilmoittaisivat myös meille, miltä tiloilta tämä kuvamateriaali on, niin pystyisimme välittömästi tarttumaan tähän ja käymään näillä tiloilla.

Oikeutta eläimille -yhdistyksen aktiivijäsen Kristo Muurimaa suhtautuu skeptisesti Tiuran toiveeseen.

– En pidä uskottavana tätä alan omaa valvontayritystä. He tietävät kyllä, että vastaava tilanne on valtavan yleinen.

Hän kuitenkin toteaa, että yhdistys aikoo toimittaa tiedot tiloista elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle ja tarvittaessa myös ProFurille, jos liitosta lähetetään tietopyyntö.

Jalostamisen valvominen on hankalaa

Eviran toukokuussa julkaisemasta eläinten hyvinvoinnin valvontaraportista ilmenee, että viime vuonna turkistiloille tehtiin otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia yhteensä 38. Huomautettavaa löytyi 25 tilalta. Otantatarkastukset hoitavat aluehallintoviraston eläinlääkärit.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Laura Alasaarela on kohdannut tarkastuksissa ylikokoisia kettuja. Hänen mukaansa jättikettuja saattaa olla samalla tilalla useampikin.

– Voidaan puhua kymmenistä tai sadoista, mutta se riippuu tarhan koosta ja tuotantovaiheesta, hän sanoo.

Alasaarelan mukaan eläinten jalostamista on hankala valvoa. Oikeutta eläimille -yhdistyksen Muurimaa on samaa mieltä.

– Luulen, että viranomaiset ovat varsin voimattomia sen edessä, koska se tosiaan on niin yleistä. Meidän keskeinen vaatimuksemme tässä siis on, että tällainen normaalitilaksi tullut laiton jalostus laitettaisiin kuriin.