Liikennekaaos on toistaiseksi jäänyt tulematta – "Kaikki ovat mahtuneet kyytiin"

Veturinkuljettajien työnseisaus ei ole tuonut mukanaan pelättyä liikennekaaosta iltapäivälläkään. Liikenne maanteillä on sujunut hyvin, eivätkä edes Helsingin ulosmenotiet ole tukkeutuneet normaalia enempää.

Liikenne vastasi Liikenneviraston tieliikenteen ohjausyksikön päällikön Sami Luoman mukaan iltapäivällä neljän tietämissä suurin piirtein normaalia työmatkaliikennettä.

– Normaali tiistai-illan liikenne, mutta noin tunnilla aikaistettuna, mikä on hyvä. Nyt kaikki eivät ole tunkemassa samaan aikaan teille, Luoma sanoi STT:lle.

Luoma arveli liikenteen vilkkaimman ajan olevan ohi iltakuuteen mennessä.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) bussiliikenteessä matkustajat mahtuivat mallikkaasti mukaan linja-autoihin. Viestintä- ja markkinointipäällikkö Sari Kotikankaan mukaan ainoastaan lentokentälle menevät vuorot ovat ajoittain olleet todella täynnä.

– Hyvin olemme suoriutuneet, Kotikangas kiteytti.

"Ryysis jäi puuttumaan"

Pohjolan Liikenteen toimitusjohtajan Heikki Alangon mukaan pikavuoroissa on ollut selvästi normaalia vilkkaampaa, mutta kapasiteetti on riittänyt hyvin.

– Valtaisa ryysis on jäänyt puuttumaan. Turku–Helsinki-väli ja vitostie ovat olleet vilkkaita, mutta muuten tässä on mennyt ennakkokaavailujen mukaan, eli kaupunkien välisiä matkoja on jätetty tekemättä, Alanko laskeskelee.

Kollega Lauri Helke Onnibussista on samoilla linjoilla.

– Kaikki ovat mahtuneet kyytiin. Aamulla oli yksi loppuunmyyty vuoro, mutta nyt ei toistaiseksi ole ollut yhtään.

Mittariautoonkin on päässyt, jos on mielinyt alle vuokrakumijalkaa.

– Tämä on ollut meille tähän asti aivan normaali tiistaipäivä. Voisi melkein sanoa, että valitettavasti, koska ainahan niitä kyytejä haluaisi kuskeille mahdollisimman paljon, sanoo Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.

Aamuyöstä raiteet taas raikuvat

Junaliikenne käynnistyy uudelleen aamuyöstä. Poikkeuksena ovat aikatauluun täksi illaksi lähteväksi merkityt yöjunat, joiden matka jatkuisi huomisen puolella. Näitä junia ei liikennöidä, koska niiden lähtöajat ovat ennen puoltayötä, kertoo VR tiedotteessaan.

Ajamatta jäävät Helsingistä Kemijärvelle 18.49, Helsingistä Rovaniemelle 23.19, Rovaniemeltä Helsinkiin 18.00 sekä Kemijärveltä Helsinkiin 19.45 lähtevät yöjunat.

VR:n mukaan junaliikenteessä voi olla vielä parin päivän ajan muutoksia.

Veturimiesten liiton työnseisauksen on määrä loppua puoliltaöin.