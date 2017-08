Joensuun torin liepeiden tulevaisuuden käyttö suunnittelupöydälle

Joensuun kaupungin kaavoituksessa suunnitellaan lähiaikoina, millaista toimintaa kauppatorin jatkeena olevalla Keskusaukiolla ja viereisessä Keskuspuistossa voi tulevaisuudessa harjoittaa. Tällä hetkellä alue on toriparkin ja kauppatorin rakentamisen takia väliaikaisesti torina.

Kaupunki on käynnistänyt kaavamuutoksen, jossa on Keskusaukion ja Keskuspuiston lisäksi mukana viereinen Pankkitalon kiinteistö.

Pankkitalon osalta kaavahanke on lähinnä toteava. Pankkitalo on määrätty keskustan osayleiskaavassa suojeltavaksi, mutta suojelu on vietävä myös asemakaavaan.

Keskuspuiston ja Keskusaukion osalta kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa torimyyntipaikat ja määrittää Keskusaukion laajuus. Esimerkiksi Vesikioski on Keskuspuiston laidalla tilapäisen sijoitusluvan turvin. Pysyvä sijoituspaikka tulisi määrittää asemakaavaan.

Suunnitteluun on mahdollista ottaa kantaa jättämällä mielipiteen kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka on tulossa nähtäville 24. elokuuta.

Suunnitteluun liittyvä yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 30. elokuuta kello 18 alkaen Carelicumin auditoriossa.