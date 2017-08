Teemu Laajasalo nousemassa Helsingin seuraavaksi piispaksi

Kallion seurakunnan kirkkoherrasta Teemu Laajasalosta on tulossa Helsingin seuraava piispa. Laajasalo sai piispanvaalissa alustavan ääntenlaskennan mukaan yli puolet äänistä eli 795 ääntä. Hänen lisäkseen ehdolla olivat Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa ja Luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri Kaisamari Hintikka. Hallamaa sai 388 ääntä ja Hintikka 359.

Piispasta ovat äänestäneet kaikki hiippakunnan papit sekä yhtä suuri määrä maallikkoja. Äänioikeutettuja oli vajaat 1 800.

Laajasalon on määrä aloittaa tehtävässään marraskuun alussa, kun nykyinen piispa Irja Askola jää eläkkeelle.

Uudistusmieltä Kalliosta

Laajasaloa on luonnehdittu uudistusmieliseksi papiksi. Hän toivoo, että samaa sukupuolta olevia pareja voitaisiin vihkiä kirkossa. Hän on kuitenkin korostanut, että päätöksen vihkimisen ehdoista ja kirkon avioliittokäsityksestä tekee kirkolliskokous.

42-vuotias Laajasalo on toiminut pappina 20 vuotta ja Kallion kirkkoherrana helmikuusta 2013 alkaen. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen tohtori. Laajasalo on ollut mukana tekemässä useita televisio-ohjelmia, kuten esimerkiksi Yleisradion satiirista YleLeaksia.

Pappisliiton hallitus valitsi Laajasalon vuonna 2015 vuoden papiksi. Tuolloin valintaa perusteltiin sillä, että Laajasalo on luonut uusia toimintatapoja pääkaupunkiseudun jumalanpalveluselämään ja tuonut kirkkoa myönteisesti esille julkisuudessa.