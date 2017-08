Ylen gallup: Vihreät ohitti keskustan kannatuskakkosena, SDP:n suosio laskussa

Vihreät on noussut kannatukseltaan Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi, ilmenee Ylen gallupista. Vihreiden kannatus on nyt kovempi kuin koskaan, 17,6 prosenttia. Nousua heinäkuuhun verrattuna on tullut 1,6 prosenttiyksikköä.