Touko Aalto: Ihmiset luottavat nyt vihreiden tulevaisuusvaihtoehtoon

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mukaan puolueen gallupmenestys on merkki siitä, että ihmiset tahtovat muutosta ja luottavat vihreiden esittämään tulevaisuusvaihtoehtoon.

Kasvaneen kannatuksen taustalla on Aallon mukaan pitkä, nöyrä ja ahkera työ, jonka myötä vihreät ovat saaneet viestinsä kirkastettua.



Aalto toivoo, että hallitus herkistyy gallupuutisten myötä kuuntelemaan, mitä vihreillä on sanottavanaan.

– Nyt budjettiriihessä haastamme hallitusta tekemään oikeudenmukaisen tulevaisuusbudjetin. Vihreiden viesti hallitukselle on, että jokainen euro on arvovalinta, Aalto kirjoittaa Facebookissa.