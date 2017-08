Kaksi ihmistä löytyi kuolleena lieksalaisesta asunnosta - Poliisi: Tapaukseen ei liitykään rikosta

Poliisi on jatkanut 5. elokuuta Lieksan Jongunjoella kahden ihmisen kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkintaa. Tapahtumassa menehtyivät Lieksan Jongunjoella sijaitsevassa yksityisasunnossa asuneet 37-vuotias nainen ja 43-vuotias mies.

Poliisi sai lauantai-iltana 5. elokuuta noin kello 20 aikaan ilmoituksen pariskunnan lähipiiriin kuuluvalta henkilöltä, joka oli mennyt käymään pariskunnan luona. Henkilö havaitsi tuolloin naisen olevan eloton.

Paikalle menneet poliisipartiot totesivat naishenkilön kuolleeksi. Mieshenkilö oli elossa, mutta häntä ei pystytty puhuttamaan. Ensihoitohenkilöstö aloitti paikalla hoitotoimenpiteet hänen osaltaan, ja häntä lähdettiin kuljettamaan ambulanssilla Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Mies menehtyi matkalla sairaalaan.

Naisen kuolemaa tutkittiin alkuvaiheessa henkirikoksena, koska naisessa todetut vammat viittasivat ulkopuoliseen väkivaltaan. Tutkinnassa on nyt edetty ja tällä hetkellä voidaan todeta, ettei naisen kuolemaan liity rikosta.

Poliisi on tutkinnan aikana kuulustellut ja puhuttanut pariskunnan lähipiiriä. Pariskunnalle on suoritettu oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Lisäksi tutkinnassa on analysoitu tapahtumapaikkatutkinnassa saatuja tietoja ja pyydetty useita lausuntoja keskusrikospoliisin rikosteknisestä laboratoriosta.

Näiden tutkimusten pohjalta voidaan yksiselitteisesti todeta, ettei naisen kuolemaan liity rikosta.

Poliisi jatkaa tapausten tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä. Salassapitosäännöksiin vedoten poliisi ei voi kertoa muita yksityiskohtia pariskunnan kuolemaan liittyvistä yksityiskohdista.

