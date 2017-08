Musta- ja punaherukan pääsatokausi käynnistynyt - kestää pitkälle syyskuuhun

Loppukesä on pensasmarjojen aikaa ja kypsymisvuorossa ovat nyt eri herukkalajit, jotka tuovat väriä marjamarkkinoille, tiedottaa Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto.

Käsin poimittuja herukoita ja karviaisia on näkynyt toreilla ja myyntipöydillä jo reilun viikon verran. Herukoiden koneellinen korjuu on alkanut ensimmäisenä valkoherukasta, jonka sato käytetään juomateollisuudessa. Myös aikaisimpia mustaherukoita on jo päästy maan eteläosissa korjaamaan koneella.

Musta- ja punaherukan pääsatokausi kestää tänä vuonna elokuun puolestavälistä pitkälle syyskuuhun asti. Talvi oli herukoille suotuisa, mutta kukinta-aikaiset hallat verottivat satoa maan eteläosissa. Maan keskiosissa taas viileä sää ei suosinut kukkien pölyttymistä. Etenkin punaherukka on varistanut raakileitaan kesän aikana.

Mustaherukka on herukoista eniten viljelty, ja sen sato vaihtelee tänä vuonna normaalista määrästä heikkoon satoon, joten kokonaisuutena sadosta muodostuu määrältään normaalia vähäisempi.