Ministeriöt haalivat sote-uudistuksen avuksi konsultteja maailmalta

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijat aikovat turvautua ulkomaalaisten konsulttien apuun, koska Suomesta ei löydy riittävää asiantuntemusta. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee kertoo, että sote-uudistuksen valmistelussa on käytetty jo pitkin matkaa kansainvälisiä asiantuntijoita. He tekivät pari vuotta sitten arvion sote-uudistukseen liittyvistä suunnitelmista.

- Siinä käytettiin eri maista olevia ihmisiä, jotka ovat olleet tekemisissä terveydenhuollon reformien kanssa joko tutkijoina tai käytännön toteuttajina, Sillanaukee kertoo.

Maailman osaamista kartoitettu

Sillanaukeen mukaan tämän jälkeen on kartoitettu maailmalla olevaa osaamista, koska Suomessa ei ole kovinkaan paljon kokemusta reformien tekemisestä. Eri puolilla maailmaa on sen sijaan tehty varsin paljon terveydenhuollon uudistuksia ja analysoitu erilaisia uudistuksia ja muutoksia.

- Tällaisia ihmisiä ja tahoja olemme yrittäneet selvitellä ja ajattelemme koota vähän pidempiaikaisen ryhmän, joka voisi sparrata Suomea tässä valtavassa uudistuksessa, Sillanaukee sanoo.

Pohdinta on tehty virkamiesryhmässä, johon kuuluu Sillanaukeen ohella valtiosihteeri Martti Hetemäki, oikeusministeriön kansliapäällikkö Asko Välimaa sekä sote-uudistusta vetänyt Tuomas Pöysti.

USA:sta ja Ruotsista

Ryhmä on käynyt läpi maita, joissa on tehty mielenkiintoisia uudistuksia. Niitä ovat Iso-Britannia, Hollanti, Uusi-Seelanti ja Ruotsi. Lisäksi USA:ssa on paljon tahoja ja tutkijoita, joilla on kansainvälistä tutkimustietoa ja analyyseja erilaisista uudistuksista. Lisäksi Sillanaukee mainitsee OECD:n.

- Tämä on ollut se pohdinta taustalla, eikä se, että otamme tänne jonkun konsulttifirman, Sillanaukee kertoo.

Sillanukeen mukaan ryhmä on tehnyt laajaa kartoitusta, mitä tietoa ja kokemusta maailmalla on isojen reformien läpiviemisestä, joka voisi hyödyttää Suomea.

Sillanaukee sanoo, ettei Suomen sote-uudistuksen verrattavaa uudistusta ole tehty missään muualla, mutta uudistusten läpimenon kohdalla on paljon asioita, jotka ovat yhtäläisiä. Tarkoituksena ei liioin ole se, ulkomaalaiset asiantuntijat sanoisivat, mitä Suomessa pitää tehdä, vaan he voivat tuoda ajatuksia, mitä asioita Suomessa kannattaisi ottaa huomioon.

"Hölmöä elää umpiossa"

Ulkopuolisten konsulttien käyttö on herättänyt usein arvostelua. Sillanaukee pitää konsultteihin turvautumista perusteltuna myös veronmaksajien kannalta.

- En pitäisi millään tavalla perusteltuna sitä, ettei käytettäisi tietoa, mitä maailmalla on olemassa isojen reformien läpiviemisessä. On aika hölmöä yrittää tehdä asioita umpiossa, Sillanaukee perustelee.

Hänestä on normaalia ja hyvää valmistelua, että pyritään selvittämään ja hankkimaan tietoa asioista. Yleensä kaikki organisaatiot selvittävät ensin, mitä asiasta jo tiedetään.

Sillanukee mukaan sote-uudistus on ollut melko kansallinen asia, mutta terveydenhuollon sisällä tehdään kansainvälistä tutkimusta ja harjoitetaan vilkasta vuoropuhelua.

Sillanaukeen mukaan asiantuntijoiden etsintätyötä jatketaan syksyllä, sillä nyt ensi vuoden budjetti on työlistan kärjessä.

- Tämän syksyn aikana tätä käydään läpi, mutta ehdottomasti hyötyisimme siitä, Sillanaukee kertoo.