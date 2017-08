Tyksin sairaalajohtaja: Sairaalaan on tuotu kahdeksan ihmistä

Turun yliopistolliseen sairaalaan on tuotu kahdeksan ihmistä Turun puukotuksen takia, kertoo sairaalajohtaja Petri Virolainen STT:lle. Hänen mukaansa osa ihmisistä on leikkaussalissa, mutta tilanne on vakautumassa.

Turun keskustassa puukotettiin tänään iltapäivällä useita ihmisiä, kertoi Lounais-Suomen poliisi Twitterissä. Poliisi kertoi ampuneensa yhtä epäiltyä tekijää alavartaloon. Hän on poliisin hallussa.