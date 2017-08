Kristillisten puoluekokous jatkuu – odotettavissa kanta presidenttikilpa-asiaan

Kristillisdemokraattien puoluekokous jatkuu tänään. Puolueen on määrä päättää, lähteekö se presidentinvaalikilpaan omalla ehdokkaallaan ja jos näin on, kuka ehdokas on. Keskustelun pohjaksi puolueella on käytössään jäsenkysely, jossa on selvitetty jäsenten kantoja koskien ensi tammikuun presidentinvaaleja.

Perjantaina kristillisdemokraateille valittiin puheenjohtajisto. Sari Essayah valittiin jatkamaan puolueen johdossa seuraavatkin kaksi vuotta yksimielisesti. Puolueen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Tuomela, 2. varapuheenjohtajaksi Tomi Kuosmanen ja 3. varapuheenjohtajaksi Sari Tanus. Essayah sai perjantaina raikuvat aplodit kokousväeltä. Yleisöstä kuului huudahdus "Sari presidentiksi!". Essayah sanoi STT:lle torstaina, että osallistumispäätöksen pohjaksi odotetaan presidentinvaalia koskevan jäsenkyselyn tulokset.