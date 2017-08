Kelan myöntämän vuokravakuuden voi saada myös rahana

Kansaneläkelaitos on myöntänyt perustoimeentulotukiasiakkaille elokuun puoleen väliin mennessä yhteensä 26 000 vuokravakuutta. Suurin osa vakuuksista annetaan maksusitoumuksena, vaikka asiakkaalla on oikeus saada vuokravakuus myös rahana. Tällöin Kela maksaa vuokravakuuden suoraan vuokrantantajan tilille. Yleisin vuokravakuuden määrä on 1–2 kuukauden vuokraa vastaava summa.