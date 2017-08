Tämän tiedämme Turun epäillystä terroriteosta tällä hetkellä

– Turun puukotuksista epäilty on 18-vuotias mies. Mies on Marokon kansalainen.

– Puukotuksia tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja niiden yrityksinä.

– Poliisi sai hälytyksen puukotuksista Turun Kauppatorilla iltapäivällä perjantaina kello 16.02.

– Puukotuksessa kuoli kaksi suomalaista.

– Puukotuksessa haavoittui kahdeksan ihmistä. Loukkaantuneiden joukossa on yksi italialainen ja kaksi ruotsalaista.

– Poliisi sai epäillyn kiinni Puutorin läheisyydessä kello 16.05. Poliisi ampui häntä jalkaan kiinnioton yhteydessä.

– Epäilty tekijä on sairaalahoidossa.

– Kaikkiaan Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoidettiin kaikkiaan kaikkiaan kymmentä potilasta, joista yksi on alle 18-vuotias. Kolme on edelleen vammojensa vuoksi tehohoidossa ja yksi osastohoidossa.

– Neljä sairaalassa hoidettua kotiutetaan tänään. Yksi haavoittuneista kotiutettiin jo aikaisemmin.

– Tämän hetkisen tiedon mukaan tekijöitä olisi vain yksi.

– Poliisi on kuitenkin ottanut kiinni myös useita muita henkilöitä, joiden osuutta tapahtumaan selvitetään.

– Muita ihmisiä on kuultu yön aikana.

– Ei ole tiedossa, että epäillyllä olisi ollut muita aseita kuin veitsi.

– Poliisi kohotti eilen valmiuttaan valtakunnallisesti.