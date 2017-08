Jihadismitutkija Turun epäillystä terroriteosta: Jihadistinen aktivismi voimistuu Suomessa

Turun epäilty terroriteko on konkreettinen esimerkki jihadistisen aktivismin voimistumisesta Suomessa, uskoo jihadismitutkija Juha Saarinen.

Saarisen mukaan jihadistista aktivismia on Suomessa ollut jo vuosia, joskin se on kehittynyt merkittävästi edellisen viiden vuoden aikana. Tämän myötä myös terrorismin uhka on kohonnut Suomessa.

Keskusrikospoliisi kertoi aiemmin tänään, että Turun joukkopuukotuksen tutkintanimikkeenä on kaksi terroristisessa tarkoituksessa tehtyä murhaa ja kahdeksan terroristisessa tarkoituksessa tehtyä murhan yritystä.

Terrorismitutkija Leena Malkin mukaan vielä on epäselvää, mihin poliisin tulkinta asiasta perustuu.

– Olennainen sisältö on se, että viranomaispuolella on tehty sellainen tulkinta, että tähän tekoon liittyy sellaisia piirteitä ja tietoja, joiden pohjalta on perusteltua epäillä, että siinä täyttyy rikoslain terroristisen tarkoituksen määritelmä, sanoi Malkki STT:lle lauantaina päivällä.