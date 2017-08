Entisessä koulussa avautuu lohduton näky – tyhjilleen jääneen homekoulun sisätilat tuhottiin

Sen jälkeen tyhjilleen jääneisiin sisätiloihin tunkeutuivat ilkivallan tekijät. Tänään näkymä on surullinen ja lohduton. Käytännössä kaikki irtain, mikä on ollut rikottavissa on myös rikottu. Lukon on murrettu, ikkunat ovat pääosin säpäleinä, sälekaihtimet mutkilla, tavarat sikin sokin, uima-altaan reunat graffiteista kirjavina ja lattiat vaahtosammuttimista peräisin olevan ruskean pölyn peitossa.

– Surullista. Vaikka koulu ei ole enää toiminnassa, yhteisen omaisuuden tuhoaminen ja ihmisten muistojen häpäiseminen eivät kuulu minun – eivätkä varmasti monen muunkaan – ajatuksenjuoksuun, Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöpäällikkö Riku Hagman toteaa.

Koulurakennuksia on yritetty valvoa. Vartiointiliikkeen vartijat käyvät alueella päivittäin ja lähialueen asukkaat raportoivat, jos he huomaavat rakennuksen liepeillä epämääräisiä kulkijoita.

Mikään ei ole kuitenkaan auttanut. Viime keväänä alkanut tihutyö on jatkunut koko kesän.

– Onneksi vastenmielinen ilmiö loppuu kohta. Rakennuksia odottaa pikainen purkaminen, Hagman huokaa.

Hän uskoo, että maa-alueesta saadaan tehtyä kaupat vielä tämän vuoden aikana. Alue on kaavoitettu asuinrakennuksille.