Näin suojelupoliisi varoitti suomalaisia jo kesäkuussa

Turun terrori-isku ei tullut suojelupoliisille (supo) yllätyksenä. Kesäkuun puolivälissä supo piti tiedotustilaisuuden, jossa terrori-iskujen uhan arvioitiin Suomessa olevan suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Vielä marraskuussa 2015 annetussa uhka-arviossa supo sanoi, että yksittäisten väkivallantekojen uhka oli kohonnut mutta terroristijärjestöjen suunnitelmallisten iskujen uhka oli matala. Kesäkuussa myös niiden uhan sanottiin kohonneen.

Suomi on myös noussut terroristien tähtäimeen tavalla, jota ei ole ennen nähty. Supon erikoistutkija Pekka Hiltunen sanoi kesäkuussa, että Suomen profiilissa on terroristijärjestöjen silmissä tapahtunut ”historiallinen” muutos.

– Aiemmin Suomen profiili oli varsin neutraali tai sitä ei tunnettu ollenkaan. Nyt Suomi esitetään yhä useammin osana yleisempää viholliskuvaa, kuten (terroristijärjestö) Isisin vastaista liittoumaa. Suomeen kohdistetaan myös suoraa propagandaa, joka on suomenkielistä ja kehottaa iskuihin Suomessa, Hiltunen kertoi.

Supon kohdehenkilöiden eli terrorismille myötämielisten määrä on kasvanut roimasti viime vuosina. Kesäkuussa supo kertoi, että nykyisin heitä on noin 350, mikä tarkoittaa noin 80 prosentin lisäystä viidessä vuodessa.

Helmikuussa suojelupoliisi sanoi, että konfliktialueilta tulevien turvapaikanhakijoiden joukossa on kapinallis- tai terroristiryhmien jäseniä. Pelkästään vuonna 2015 Suomeen tuli yli 32 000 turvapaikanhakijaa.