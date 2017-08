Poliisitutkinta näkyi aamulla puukotusten tapahtumapaikalla Turussa

Turussa poliisi jatkaa perjantaisten puukotusten tutkintaa. Tapahtumien kulkua on selvitetty muun muassa rekonstruktiolla eli tilanteen uudelleen lavastamisella, joka järjestettiin aamulla tapahtumapaikalla eli Kauppatorilla ja sen läheisyydessä. Alueella oli paljon poliiseja. Lounais-Suomen poliisin mukaan rekonstruktio aiheutti lyhyitä liikennekatkoksia ja poliisi oli ohjaamassa liikennettä.

Keskusrikospoliisista kerrotaan, että tapauksen selvittämiseksi tehdään kovasti töitä. Lisätietoja on luvassa iltapäivällä kello 14. Päivän aikana on tarkoitus muun muassa kuulla epäiltyä tulkin avustuksella.

Turun joukkopuukotuksen uhrien muistolle pidetään hiljainen hetki koko maassa kello 10.

Perjantaista iskua tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja niiden yrityksinä.

Epäillyn kuulustelua tarkoitus yrittää tänään uudestaan

KRP:n mukaan Turun puukotuksista on epäiltynä vain yksi aktiivinen toimija eli sairaalassa oleva Marokon kansalainen. Pääepäillyn lisäksi tutkitaan yhteensä viiden ihmisen osuutta tapaukseen. Pidätettyinä on neljä muuta ihmistä, jotka ovat myös Marokon kansalaisia. Lisäksi yhdestä henkilöstä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

KRP:n päällikkö Robin Lardot sanoi lauantaina MTV:n Kymmenen uutisissa, että poliisi oli tavannut pääepäillyn eilen, ja että tavoitteena on mahdollisimman pian päästä tekemään varsinainen esitutkintakuulustelu. Kuulustelua on tarkoitus yrittää tänään uudestaan.

Turussa puukotetuista ihmisistä neljä voitiin eilen kotiuttaa, kertoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lauantai-iltana. Yksi sairaalaan tuoduista on päässyt jo aiemmin kotiin. Sairaalan mukaan kolme potilasta oli alkuillasta edelleen vammojensa vuoksi tehohoidossa ja yksi osastohoidossa.

Turun yliopistolliseen sairaalaan tuli kaikkiaan kymmenen potilasta, sairaanhoitopiiri kertoo. Heistä yksi kuoli.