Karhun ja sorsan metsästys alkaa tänään

Karhunmetsästyskausi ja sorsastuskausi alkavat Suomessa tänään.

Poikkeuslupia karhun kannanhoidolliselle metsästykselle on tänä vuonna myönnetty enemmän kuin vuosi sitten. Luonnonvarakeskus on arvioinut, että karhukanta on runsastunut varsinkin maan itäosassa.

Suomen riistakeskus myönsi karhunpyyntiin yhteensä 170 poikkeuslupaa. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa 85 karhua alueellisen kiintiön nojalla.

Lupamäärä kasvoi erityisesti Pohjois-Karjalassa, jonne myönnettiin 87 kannanhoidollista poikkeuslupaa. Kaatolupia heltisi aiempaa enemmän myös Etelä- ja Pohjois-Savoon.

Vesilintujen metsästäjiä riistakeskus kehottaa keskittymään sinisorsien, telkkien ja tavien ampumiseen. Näiden lajien kannat ovat Suomessa vakaat.

Useat muut perinteiset riistavesilinnut sen sijaan ovat käyneet vähiin. Taustalla on lähinnä se, että elinympäristöt ovat muuttuneet niiden kannalta huonommiksi.

Jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi. Metsähanhi, haapana, isokoskelo sekä haahka ovat vaarantuneita. Alli on silmälläpidettävä laji.