Vain reilu puolet työttömistä haastatellaan niin usein kuin pitäisi

Vain vähän yli puolet työttömistä työnhakijoista haastatellaan niin usein kuin pitäisi.

Hallitus on luvannut, että tämän vuoden alusta lähtien TE-toimistot haastattelevat kaikki työttömät vähintään kolmen kuukauden välein.

Työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien mukaan kesäkuun alussa määräaikaishaastattelu oli tehty 57 prosentille työttömistä.

Hallitus myönsi tälle vuodelle 10 miljoonan euron määrärahan, jolla voi palkata 200 työntekijää TE-toimistoihin.

SAK:n mielestä TE-keskuksilla on työntekijöitä edelleen liian vähän.

– Jos mietitään, että meillä on reilut 2 000 TE-toimistotyöntekijää ja siihen palkataan 200 lisää, se ei välttämättä riitä, sanoo SAK:n työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen.

Ministeriöllä ei ole tietoa siitä, onko kaikkia 200:aa lisätyöntekijää edes saatu palkattua.

Väänäsen mukaan samaan aikaan TE-toimistoista vähennetään työntekijöitä valtion tuottavuusohjelman mukaisesti tänä ja ensi vuonna.

– Saadaanko ammatti-ihmisiä joka puolella maata tähän hätään palkattua niin, että haastattelut olisivat laadukkaita ja työllistämissuunnitelmat sellaisia, että ne oikeasti edistävät työllistymistä? hän pohtii.

Hallituksen yksi tärkeimmistä tavoitteista myös valtion ensi vuoden budjettia laadittaessa on työllisyyden parantaminen. Määräaikaishaastatteluihin esitetään jälleen yhtä paljon rahaa kuin tälle vuodelle. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että on tärkeää edelleen kehittää haastattelukäytäntöä, koska se on toiminut niin hyvin.