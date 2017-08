Et kai sinä sentään sorru näin yksinkertaiseen virheeseen? - näistä tapauksista yhdyssanakysymyksiä tulee eniten

Kielitoimiston erityisasiantuntijan Riitta Korhosen mukaan lenkkimakkara -tyypin yhdyssanavirheistä ei kuitenkaan kysytä koskaan, vaikka juuri lenkki makkaran tyyppiset virheet ovat käytännössä tavallisimpia.

– Yhteen ja erilleen kirjoittamisesta kysytään kuitenkin sellaisista tapauksista, joissa periaatteessa on aina kaksi mahdollista merkintätapaa, kuten luokanopettaja ja luokan opettaja. Tällaisissa on yleensä kyse siitä, että yhdyssana on termi tai yleistävä ilmaus ja sanaliitto taas viittaa mahdollisesti konkreettiseenkin yksilöön: (tämän) luokan opettaja.

Eniten yhdyssanakysymyksiä tulee tapauksista, joissa on viivoja. Ihmisiä mietityttää usein, tarvitaanko ilmaukseen tyhjiä välejä eli välilyöntejä.

Korhonen muistuttaa, että välilyönti tulee silloin, kun kokonaisuuden alkuosa on moniosainen. Tällaisista esimerkkejä ovat Usain Bolt -fani ja Mazda MX5 -merkkinen auto, kun taas 5-vuotias, 3D-tulostin ja tosi-tv-ohjelma kirjoitetaan ilman välejä.

– Viivoista ja tyhjistä väleistä kysytään aina vain enemmän. Varmaankin osittain siksi, että käytännössä näkee niin monenlaisia, oikeita ja virheellisiä merkintätapoja, että moni alkaa pakostakin joskus epäillä omia merkintätaitojaan, erityisasiantuntija arvioi.

Lisää aiheesta tilaajille:

45-vuotias vai 45 –vuotias