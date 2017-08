Poliisi palaa normaalivalmiuteen Turun puukkoiskun jälkeen – uhreista enää kaksi sairaalassa

Puukotuksista epäiltyä marokkolaismiestä vaaditaan vangittavaksi kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Lisäksi neljää muuta epäillään osallisuudesta terroristisessa tarkoituksessa tehtyihin murhiin ja murhan yrityksiin.

Uhreilla kaulaan kohdistuneita iskuja

Turun puukkoiskun uhreista enää kaksi on sairaalahoidossa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä.

– Nämä kaksi uhria ovat edelleen teho-osastohoidossa. Vammojen laadun takia tehohoidon tarve jatkuu yhä, mutta heidän tilansa on vakaa, kertoi Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen STT:lle.

Uhreja hoidetaan kaulaan kohdistuneiden iskujen vuoksi.

Iskun pääepäilty Abderrahman Mechkah oli myös sairaalan tehohoidossa. Tyks kuitenkin tiedotti maanantai-iltapäivänä, että hänet on siirretty teho-osastolta toisaalle sairaalaan hoidettavaksi reisivammansa takia.

Muut tapahtumassa loukkaantuneet kuusi potilasta on jo kotiutettu sairaalasta.

Sairaalan turvatoimia on tehostettu muun muassa lisäämällä vartijoiden määrää potilashoidon ja työrauhan turvaamiseksi. Turvatoimille on tarvetta, sillä sairaalaan on tullut epämääräisiä uhkauksia puhelimitse, Virolainen kertoo.

Virolaisen mukaan tehostettuihin turvatoimiin on tarvetta niin kauan, kun epäilty on talossa.

– Suojelemme potilasta muilta ja häneltä itseltään.

Ensihoito sai tiedot puukotuksista perjantaina kello 16.04, ja ensimmäinen ensihoidon yksikkö oli potilaan luona jo 4,5 minuuttia hälytyksestä. Viimeisen, kiireettömäksi arvioidun, potilaan kuljetus sairaalaan alkoi 30 minuuttia sen jälkeen, kun hälytys oli saatu hätäkeskukselta. Ambulansseilla kuljetettiin sairaalaan yhteensä kahdeksan potilasta.

"Turun turvallisuustilanne hyvä"

Turun kaupungin turvallisuustilanne on hyvä perjantaisista puukotuksista huolimatta, arvioi myös kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Kaupungilla on jo vuosia ollut turvallisuussuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa.

– Suurissa kaupungeissa tapahtuu väkivallantekoja eikä onnettomuuksilta voida välttyä, Randell muistuttaa.

Turussa on noin 188 000 asukasta. Randellin mukaan Turku on aina ollut monikulttuurinen ja kansainvälinen kaupunki. Väestöstä yli kymmenen prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

– Isku konkretisoi uudella tavalla sen, että olemme osa Eurooppaa ja kansainvälistä yhteisöä. Vaikka olemme maailman turvallisimpia maita, ei voi sulkea pois, että jotkut yksilöt tai tahot tekevät väkivaltaa muita kohtaan, Randell sanoo.

Poliisi jatkoi maanantaina näkyvää partiointiaan kaupungin ydinkeskustassa. Randellin mukaan poliisi on lisännyt valvontaa myös vastaanottokeskusten ympärillä.

Turun kouluissa ja päiväkodeissa on lisätty valmiuksia keskustella perjantain tapahtumista oppilaiden kanssa ja antaa heille tarvittaessa psykososiaalista tukea. Kriisiavun antaminen on Randellin mukaan käynnistynyt kaupungissa "normaalin protokollan mukaisesti".

– Isku tapahtui perjantaina iltapäivällä, jolloin koululaiset olivat jo kotona. Asiasta on viikonloppuna keskusteltu kodeissa ja kavereiden kanssa, mutta asiasta on tärkeä puhua myös koulun kaltaisessa neutraalissa ympäristössä, Randell sanoo.

Randellin mukaan ei ole todennäköistä, että turvallisuussuunnitelman tarkastelu johtaa suuriin muutoksiin Turun katukuvassa. Esimerkiksi Yliopistonkadun kävelykadulla ajoesteitä on jo, ne tosin näyttävät kukka-asetelmilta.

– Isoissa kaupungeissa on tapahtumien jälkeen sekä illalla ja yöllä hyvä katsella ympärilleen ja noudattaa normaalia järkevää varovaisuutta, Randell painottaa.

---

STT kertoo poikkeuksellisesti rikoksesta epäillyn nimen useiden silminnäkijöiden ja rikosepäilyn poikkeuksellisen luonteen vuoksi.