Turun uhreista enää kaksi sairaalassa – pääepäilty siirretään vuodeosastolle

Turun puukkoiskun uhreista enää kaksi on sairaalahoidossa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

– Nämä kaksi uhria ovat edelleen teho-osastohoidossa. Vammojen laadun takia tehohoidon tarve jatkuu yhä, mutta heidän tilansa on vakaa, kertoo Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Myös iskun pääepäilty Abderrahman Mechkah on edelleen tehohoidossa. Virolaisen mukaan hänet kuitenkin siirretään vuodeosastolle todennäköisesti jo tämän päivän aikana.

Sairaalan turvatoimia on lisätty muun muassa lisäämällä vartijoiden määrää potilashoidon ja työrauhan turvaamiseksi. Turvatoimille on tarvetta, sillä sairaalaan on tullut epämääräisiä uhkauksia puhelimitse, Virolainen kertoo.

Virolaisen mukaan tehostettuihin turvatoimiin on tarvetta niin kauan, kun epäilty on talossa.

– Suojelemme potilasta muilta ja häneltä itseltään.

Kaupunginjohtaja: Turun turvallisuustilanne hyvä

Turun kaupungin turvallisuustilanne on hyvä perjantaisista puukotuksista huolimatta, arvioi kaupunginjohtaja Aleksi Randell. Kaupungilla on jo vuosia ollut turvallisuussuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa.

Suurissa kaupungeissa tapahtuu väkivallantekoja eikä onnettomuuksilta voida välttyä, Randell muistuttaa. Turussa on noin 188 000 asukasta.

Poliisi jatkoi maanantaina näkyvää partiointiaan kaupungin ydinkeskustassa. Randellin mukaan poliisi on lisännyt valvontaa myös vastaanottokeskusten ympärillä.

Turun kouluissa ja päiväkodeissa on lisätty valmiuksia keskustella perjantain tapahtumista oppilaiden kanssa ja antaa heille tarvittaessa psykososiaalista tukea.