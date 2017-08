Simo Rissanen valittiin Demarinuorten pääsihteeriksi

Tällä hetkellä Rissanen työskentelee Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n järjestöasiantuntijana ja toimii Nuorisoasuntoliitossa varapuheenjohtajana.

Järjestökokemusta on lisäksi muun muassa Eurooppanuorista, Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:stä sekä Helsingin Demarinuorista. Rissanen opiskelee Helsingin yliopistossa ympäristöekonomiaa.

- Demarinuoret on viimeisen parin vuoden aikana nostanut entisestään profiilia modernin sosialidemokratian äänenä ja on mahtavaa päästä mukaan tiimiin! On tärkeää, että myös tulevaisuudessa meillä on sosialidemokraattisessa liikkeessä osaavia tekijöitä mukana ja juuri tätä voimme Demarinuorissa edistää, Rissanen toteaa innostuneena.

Demarinuoret on poliittinen nuorisojärjestö, jolla on toimintaa ympäri Suomen.