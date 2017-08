Naamioitunut mies ryösti pizzerian teräaseella uhkaamalla - ilmoittautui pari päivää myöhemmin poliisille

Tekijäksi epäilty nuori mieshenkilö ilmoittautui sunnuntaina illalla Sisä-Suomen poliisilaitoksella, ja hänet kuljetettiin sunnuntain aikana kiinniotettuna Kokkolan poliisivankilaan.

Poliisi on suorittanut tapahtuman vuoksi etsintöjä, ja kaikkiaan viisi henkilöä on ollut kiinniotettuna tapahtuman vuoksi. Tällä hetkellä pidätettynä on kaksi henkilöä.

Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä törkeä ryöstö ja törkeä huumausainerikos. Poliisi ei keskeneräisen esitutkinnan takia anna tässä vaiheessa tarkempaa tietoa asiassa.