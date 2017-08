Poptähti Robin julkaisee keskiviikkona Me tehtiin tää -nimisen singlen, joka summaa Robinin tähänastisen uran. Robin nousee toistaiseksi viimeistä kertaa lavalle 28. lokakuuta Helsingissä Tää on se hetki -konsertissa ja jää sen jälkeen määrittelemättömän mittaiselle tauolle.

Tää on se hetki -konsertissa Robinin tarina kulkee vuodesta 2012 tähän hetkeen hänen hittibiisiensä siivittämänä. Konsertin lipunmyynti käynnistyy Robinin syntymäpäivänä 24. elokuuta.

- Oon elänyt kolmasosan elämästäni mikki kädessä, ja nyt haluan tietää mitä on olla rauhassa ja hiljaa. Mä olen aina sanonut kaikille, että pitää seurata omaa sydäntä, ja nyt mä teen samoin. Tauko on myös melko luova olotila. Silloin on aikaa pohtia mitä elämältäni haluan, Robin kertoo tiedotteessaan.