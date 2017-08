Touko Aalto: Terroristeille on tehtävä selväksi, että Suomi ei horju

- Minulle on tärkeää, että Suomi pitää huolta kaikkien täällä olevien turvallisuudesta. Meidän on huolehdittava siitä, että näin on nyt ja tulevaisuudessa. Se vaatii toimintaa ja sen toiminnan on oltava harkittua.

Aallon mukaan poliisi on avainasemassa ihmisten turvallisuuden takaajana. Turun terrori-iskun tekijästä oli annettu vihje suojelupoliisille jo aiemmin.

- Meidän on varmistettava, että poliisilla on riittävät voimavarat tutkia tällaisia vihjeitä ja tehdä tarvittavat toimenpiteet. Tähän on vain yksi lääke: Poliisin resursseja on lisättävä, Aalto linjaa.

Vihreät ovat puheenjohtajansa mukaan valmiit osoittamaan poliisille ja muille viranomaisille tarvittavat lisäresurssit työhön.

- Samalla meidän on tehtävä terroristeille kristallinkirkkaaksi, että Suomi ei horju. Heidän tavoitteensa on rikkoa arkemme turvallisuudentunne ja yhteenkuuluvuus. He haluavat kylvää pelkoa ja vihaa, jotta kääntyisimme toisiamme vastaan. Emme saa antaa periksi, Aalto vaatii.