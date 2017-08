Kaadettujen karhujen määrä nousi Pohjois-Karjalassa jo 66:een

Karhunmetsästyksen tahti jatkuu kiivaana Pohjois-Karjalassa. Tiistaina kello 11:een mennessä maakunnassa oli kaadettu jo kaikkiaan 66 karhua. Pohjois-Karjalaan jyvitetyistä 87 karhuluvasta on siis käytetty jo noin kolme neljäsosaa.

Suurimmilla jahtialueilla Ilomantsissa ja Lieksassa metsästys on edennyt siten, että Ilomantsissa kaatoja on tehty nyt 18 ja Lieksassa 17. Ilomantsin kiintiöstä on näin ollen käyttämättä neljä ja Lieksasta kolme kaatolupaa.

Tänä aamuna karhuja on kaadettu myös Tohmajärvellä ja Polvijärvellä.

Karjalainen seuraa jahdin etenemistä.