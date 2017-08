Palautuskeskukset on syytä miettiä uudelleen, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).

Orpo kommentoi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita Mikkelissä kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäpäivillä. Orpo sanoo, että joidenkin henkilöiden osalta kielteinen päätös voi aiheuttaa riskitilanteita.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi aiemmin tänään, että tiukemman valvonnan palautuskeskuksia on harkittava. Kaikkosen mielestä on tiedettävä, missä paperittomat ja kielteisen päätöksen saaneet ovat ja mitä he tekevät.

Turvallisuusviranomaisten määrärahat tarkasteluun

Orpon mielestä myös turvallisuusviranomaisten määrärahat on tarkasteltava uudelleen Turun tapahtumien jälkeen

Orpo sanoo, että mikäli ensi vuodelle suunnitellut määrärahalisäykset turvallisuusmenoihin eivät vastaa tämänhetkistä tarvetta, rahat pitää löytää.

Valtiovarainministerin mukaan suunnitellut lisäykset on käytävä huolellisesti läpi. Valtiovarainministeriö on esittänyt poliisille 34,5 miljoonan euron määrärahalisäystä, suojelupoliisille 3,5 miljoonan euron lisäystä ja rajavartiolaitokselle noin kahdeksan miljoonan euron lisäystä ensi vuodelle.

Ontuiko tietojen vaihto?

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo selvittävänsä parhaillaan sitä, miksi Turun puukkoiskusta epäilty marokkolaismies ei näkynyt rekisterissä Suomessa.

STT kertoi maanantaina, että mies saapui Euroopassa ensin Saksaan, mutta ei rekisteröitynyt saksalaismedian tiedon mukaan turvapaikanhakijaksi. Abderrahman Mechkah kuitenkin rekisteröitiin ja häneltä otettiin dna-näytteet sekä biometriset tunnisteet. Mies olisi voitu Dublin-menettelyn myötä palauttaa Saksaan, mutta näin ei toimittu. Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo sanoi STT:lle, että Euroopasta turvapaikkaa hakevien sormenjäljet tallennetaan Eurodac-rekisteriin, jossa miehen tietoja ei siis nyt ollut.

Repo sanoi, että ongelmana on, etteivät viranomaiset pääse käsiksi kaikkiin Euroopan maiden rekistereihin, esimerkiksi rikoksen perusteella tehtyihin rekisteröinteihin.

Häkkänen sanoo odottavansa viranomaisdataa siitä, mitä on tapahtunut.

– Onko meillä edelleen sellainen tilanne, ettei eurooppalainen yhteistyö pelaa. On avainkysymys, että tietojen vaihtaminen toimii. Jos henkilö siirtyy toisesta maasta toiseen ja jos hänellä on mahdollisesti taustallaan rikoksia, se on pakko saada tietoon.

Häkkänen uskoo, että asia nousee esiin Euroopan oikeusministereiden seuraavassa kokouksessa.

– Selvitämme kuitenkin nyt yksityiskohtaisesti sitä, mitä on tapahtunut, Häkkänen sanoo.