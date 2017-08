Palautuskeskuksia haikaillaan taas - sisäministeriö totesi keskukset jo vuosi sitten turhiksi ja kalliiksi

Sisäministeriö selvitti palautuskeskusten avaamista laajalla arvioinnilla vuonna 2016, jolloin ne todettiin "kalliiksi riskikeskittymiksi". Tällä hetkellä Suomessa on noin 1 400 turvapaikanhakijaa, jotka ovat saaneet hallinto-oikeudelta lainvoimaisen kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa. Valitusjonossa on nyt noin 9 000 turvapaikkapäätöstä hallinto-oikeuksien käsittelyssä.

Turun tapahtumien jälkeen on monella taholla esitetty kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden sulkemista erityisiin keskuksiin odottamaan maasta karkottamista. Asian nosti tiistaina esiin muun muassa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen puolueensa kesäkokouksessa Savonlinnassa. Myös valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoi olevansa valmis harkitsemaan palautuskeskuksia.

Palautuskeskusten puolesta ovat puhuneet myös Tampereen yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo ja monet perussuomalaiset.

Palautuskeskus tai palautusten tehostaminen ei sinänsä olisi estänyt Turun veritekoa, sillä puukotusten pääepäilty marokkolainen Abderrahman Mechkah oli maassa laillisesti valitettuaan hallinto-oikeuteen Maahanmuuttoviraston kielteisestä turvapaikkapäätöksestä.

1 400 henkeä vankilaolosuhteisiin

Palautuskeskuksella tarkoitetaan normaalin vastaanottokeskuksen ja säilöönottoyksikön välimuotoa. Palautuskeskus ei tarkoittaisi vankilaa, eikä liikkumista voitaisi rajoittaa niin kuin säilöönottoyksiköissä tehdään.

- Lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt sen, että turvapaikanhakija voidaan sijoittaa erilliseen vastaanottokeskukseen, johon määrätään asumisvelvollisuus ja määrätään ilmoittautumisvelvollisuus poliisille. Sen sijaan mikään palautuskeskus ei ole ratkaisu siihen, etteivät nämä ihmiset saisi liikkua, kansliapäällikkö Päivi Nerg sisäministeriöstä sanoo.

Kun palautuskeskukseen laitettaisiin iso joukko karkotusta odottavia ihmisiä, niistä voisi muodostua jo itsessään turvallisuusriski.

- Se tarkoittaisi säilöönottokapasiteetin lisäämistä, jolloin kaikki 1 400 laitettaisiin vankilaolosuhteisiin. Turvallisuuden kannalta tarkasteltuna eivät palautuskeskukset ole mikään ratkaisu, lisäksi ne olisivat tolkuttoman kalliita.

Tällä haavaan vain pieni osa maasta poistettavista otetaan säilöön. Syynä on useimmiten joko syyllistyminen rikoksiin tai se, että henkilön epäillään katoavan poliisin tiedoista ennen palautusta. Sekä Metsälän että Joutsenon säilöönottoyksiköissä on kummassakin noin 40 paikkaa.

Tehostusta palautuksiin

Sisäministeri Paula Risikko sanoi maanantai-illan A-studiossa, että lainvoimaisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautuksia aiotaan nyt tehostaa. Ongelma ei Risikon mukaan ole niinkään Suomen päässä vaan siinä, että pakkopalautettavat henkilöt tarvitsevat henkilöllisyyden varmistavat matkustusasiakirjat omasta maastaan. Siinä kaikki lähetystöt eivät toimi niin nopeasti kuin ministeriössä toivottaisiin.

Afganistanin kanssa Suomella on palautussopimus, mutta Irakin kanssa ei. Suurin osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista on irakilaisia.

- Irak tukee vapaaehtoisesti palaavia hyvin, mutta pakolla palautettavat ovat heille sisäpoliittisesti vaikea kysymys, Päivi Nerg myöntää.

Suomen turvapaikkajärjestelmästä hävisi kevään 2016 aikana noin 5 000 turvapaikanhakijaa, joista viranomaisilla ei ole tietoa. Nerg ei näe näitä järjestelmästä kadonneita riskinä.

- Määrähän on pysynyt koko ajan samana, eikä se ole lisääntynyt. He kaikki katosivat 2016 kevään aikana kesken turvapaikkaprosessin. Tuntuma on, että täällä he eivät enää ole. Ei heitä ole näkynyt meillä täällä missään, kyllä he olisivat jossain näkyneet, jos he täällä olisivat.

Samaa sanoi ylikomisario Ari Jokinen poliisihallituksesta Uutissuomalaiselle heinäkuussa. Jokisen mukaan on oletettavaa, että suurin osa lähti kotimaahansa tai muualle Eurooppaan. Siitä kertoo myös se, että Suomelle on tullut ainakin 2 500 Dublin-sopimukseen perustuvaa palautuspyyntöä Saksasta ja muista Euroopan maista.