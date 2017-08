Ylen lähteet: Turun pääepäilty kyseli neuvoja, miten liittyä Isisiin – kehui antaneensa viranomaisille väärän nimen ja iän

Asiasta kertoivat Ylen mukaan ihmiset, jotka ovat tunteneet pääepäillyn Pansion vastaanottokeskuksessa.

Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Heimo Nurmi kertoi Ylelle, että vihje oli poikkeuksellinen.

– Tällainen viesti ei ole arkipäivää ja veimme sen eteenpäin poliisille. En usko, että tilanteessa on ollut vähättelyä tai väärinymmärrystä. Kun huoli on herännyt, se on otettu vakavasti, Nurmi sanoi.

Rikosylikomisario Markus Laine keskusrikospoliisista (KRP) kertoi illalla Ylen A-studion haastattelussa, että varoitus oli saapunut poliisille.

– Mutta sitä ei oltu priorisoitu korkealle, koska on katsottu uhkatason olleen suhteellisen matala, Laine sanoi.

Suojelupoliisi tiedotti maanantaina, että viranomaiset olivat saaneet alkuvuodesta vihjeen Turun puukotuksista epäillystä. Supon mukaan vihje tuli Lounais-Suomen poliisille, joka toimitti tiedon suojelupoliisin käyttöön. Vihjeen mukaan Turun teosta epäilty vaikuttaa radikalisoituneelta ja on kiinnostunut ääriajattelusta. Vihjeeseen ei liittynyt tietoa isku-uhasta.

Supo kertoi, että vastaavia vihjeitä on viranomaisille tullut parin viime vuoden kuluessa yli tuhat.

"Syytä uskoa, ettei se ole hänen oikea nimensä"

Ylen mukaan Mechkah oli ilmoittanut Suomeen tullessaan iäkseen 17 vuotta. Hän oli viettänyt ensin puolisen vuotta alaikäisten yksikössä. Kun hän tuli ilmoituksensa mukaan täysi-ikäiseksi marraskuun lopussa 2016, hänet siirrettiin aikuisten yksikköön.

Ylen lähteiden mukaan aikuisten yksikössä Mechkah muun muassa puhui suomalaisista vääräuskoisina ja kyseli neuvoja, miten Isisiin voi liittyä.

Ylen mukaan miehen oikea nimi ei ole Abderrahman Mechkah. Lähteiden mukaan mies oli kehuskellut antaneensa suomalaisviranomaisille väärän nimen ja iän. Ylen lähteet arvioivat, että Mechkah on todellisuudessa yli 20-vuotias.

KRP:n Laine sanoi A-studiossa, että esitutkinnan aikana esiin on noussut useita nimivaihtoehtoja. Tällä hetkellä pääepäillystä käytetään sitä nimeä, jonka hän on itse ilmoittanut.

– Meillä on syytä uskoa, ettei se ole hänen oikea nimensä.

HS: Yksi Turun puukotuksista epäilty haki monta kertaa oleskelulupaa Ruotsista tuloksetta

Yksi Turun puukotuksista epäilty marokkolaismies haki monta kertaa oleskelulupaa Ruotsista siinä onnistumatta, kertoo Helsingin Sanomat. Kyseinen 18-vuotias nuori mies vangittiin tiistaina Suomessa osallisuudesta Turun puukotuksiin syytä epäillä -perusteella.

Helsingin Sanomien ja ruotsalaisen Dagens Nyheterin tekemän selvitystyön mukaan mies haki oleskelulupaa Ruotsista kahdesti vuonna 2013. Tuolloin 14-vuotiaan pojan hakemukset hylättiin molemmilla kerroilla.

Vuonna 2014 hän haki oleskelulupaa väärennetyllä identiteetillä, mutta hakemus hylättiin jälleen. Vuonna 2015 Ruotsin maahanmuuttovirasto hylkäsi jälleen pojan oleskelu- ja työlupahakemuksen ja määräsi, että tämän pitää poistua maasta määräaikaan mennessä.

Lehden mukaan poika valitti päätöksestä oikeuteen. Ruotsin maahanmuuttotuomioistuimen mukaan pojan esittämät syyt eivät olleet riittäviä oleskeluluvan saamiseksi.

Poika haki muutosta tuomioistuimen päätökseen, mutta korkeampi oikeus ei myöntänyt muutoksenhakulupaa. Lopulta maahanmuuttovirasto määräsi pojan karkotettavaksi Ruotsista ja tälle asetettiin myös vuoden maahantulokielto, lehti kertoo.

Helsingin Sanomien mukaan kyseessä on sama mies, joka on Suomessa tuomittu pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Teko tapahtui Turussa viime vuoden heinäkuussa.