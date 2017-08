KSML: Oletettua harvempi vaihtanut valinnanvapauskokeilussa yksityiselle

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittama valinnanvapauskokeilu on innostanut odotettua hitaammin ihmisiä vaihtamaan julkiselta yksityiselle terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottajille, uutisoi Keskisuomalainen

Viidestä kokeilualueesta vain Hämeenlinnassa yli kymmenen prosenttia kokeilualueen väestöstä on vaihtanut palvelutuottajaa. Keski-Uudellamaalla tilaisuuteen on tarttunut vain 1,5 prosenttia. Jyväskylässä vaihtajia on ollut alle neljä ja Tampereella ja Ylä-Savossa alle kahdeksan prosenttia.

Hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki ministeriöstä kertoo, että ensimmäisten kyselytutkimusten mukaan tärkein peruste palvelutuottajan vaihtamiselle on ollut lääkäriajan saatavuus. Myös palvelun sopiva sijainti ja laatu nousivat kärkisyiksi.

Vaihtajien määrästä ei Lehtimäen mielestä voi vetää vielä johtopäätöksiä.