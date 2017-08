Pyöräkatu avataan Joensuuhun perjantaina - avajaisia juhlistetaan yhteisellä pyöräkulkueella

Joensuuhun avataan koko maan ensimmäinen pyöräkatu perjantaina 25. elokuuta.

Pyöräkatu on kolmen korttelin pituinen osuus Kauppakadulla Yläsatamakadun ja Rauhankadun välillä. Se on päällystetty punaisella asfaltilla ja reunoilla on väylät jalankulkijoille.

Pyöräkadulla saavat ajaa myös moottoriajoneuvot, mutta siellä liikutaan pyöräilijöiden ehdoilla. Pyöräilijöitä ei saa ohittaa, ja moottoriajoneuvojen on sopeutettava vauhti pyöräilijöiden tahtiin, kaupungin tiedotteessa neuvotaan.

- Joensuussa pyöräillään toiseksi eniten Suomessa ja kaupunkiin rakennetaan pyöräilyn pääreittejä systemaattisesti. Tieliikennelakiin pyöräkatu on vasta tulossa, joten olemme todellisia pyöräilyn edelläkävijöitä, hehkuttaa kaupungininsinööri Ari Varonen tiedotteessa.

Pyöräkadun avajaisia vietetään kaikille avoimella, yhteisellä pyöräilykulkueella perjantaina kello 16.

Suomen pyöräliiton terveiset avajaisiin tuo Matti Koistinen ja mukana pyöräilemässä on myös kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Kulkueeseen kokoonnutaan pyöräkadun alkupäähän Kauppakadun ja Yläsatamakadun risteykseen.

Ennen kulkuetta pyöräkatu siunataan ortodoksisin menoin kello 15.45, ja kulkueen väki voi osallistua myös tähän.