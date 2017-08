Lihajalostaja Maalahden Liha vetää takaisin Pulled Pork -tuote-erän.

Takaisinveto koskee 300 gramman ja 750 gramman Pulled Pork -tuotteita, joiden viimeinen käyttöpäivä on välillä 24.8.–10.9.2017.

Syynä takaisinvedolle on se, että tuotteesta on löytynyt listeriabakteeria. Yhtiön mukaan bakteeria on löytynyt omavalvonnassa. Takaisinveto ei koske muita yhtiön valmistamia tuotteita.

Yhtiö on kehottanut jälleenmyyjiä poistamaan tuotteet myynnistä. Kuluttajat voivat palauttaa ostamansa tuotteen takaisin jälleenmyyjille.